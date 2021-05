Montespaccato, "mettere in sicurezza via Suor Maria Agostina": il flash mob - Terzo Binario News

Un flashmob di cittadini, una raccolta firme sottoscritta e fortemente voluta dai residenti, le segnalazioni della pericolosità della tratta stradale fatte e protocollate all’Ufficio tecnico e all’assessorato all’Urbanistica e “dieci incidenti in un solo anno”: via Suor Maria Agostina a Montespaccato (nel municipio XIII), “nonostante tutto questo, non è stata ancora presa in considerazione e messa in sicurezza dall’amministrazione municipale”.

Per sollecitare nuovamente le istituzioni ad occuparsi di questa via, si è tenuto un altro flashmob, cui hanno aderito i cittadini e la Lega.

“Ci sentiamo ignorati dalle istituzioni, nonostante qui nel quartiere gli incidenti siano frequenti – afferma la signora Georgia Aroma, residente a Montespaccato – mancano le strisce pedonali da almeno 10 anni, da quando sono venuta ad abitare qui. Noi portiamo pazienza, continuiamo a segnalare telefonicamente quando succedono i sinistri con le auto, ma le istituzioni sono sorde, continuano ad ignorare il problema”.

“Le richieste inoltrate agli uffici tecnici del municipio XIII riguardano il posizionamento di uno specchio convesso, che permetterebbe una migliore visuale da via Cavatore e gli attraversamenti pedonali, normali o rialzati, in via Suor Maria Agostina – spiega Francesco Collarino, responsabile Lega giovani in XIII – Le ho presentate esattamente un anno fa, a maggio 2020. Ad oggi non ho ricevuto alcun riscontro. Ma gli incidenti ovviamente continuano, perchè la sicurezza stradale non è sufficientemente garantita”.

Su un cartello del flasmob il signor Alvaro Nonni, altro residente, ha voluto scrivere “niente sicurezza a via Suor Maria Agostina ma in compenso la ciclabile la mettiamo in vetrina”.