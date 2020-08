Montespaccato, il Comitato: "Le buche non mancano mai" - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

“Il Comitato di quartiere Insieme per Montespaccato – che sin dalla costituzione monitora con attenzione anche lo stato del manto stradale delle vie del quartiere, si trova nuovamente a sollecitare l’intervento del Municipio XIII per sistemare l’ennesima buca apertasi intorno al 20 giugno in Via Cornelia,89 proprio di fronte all’entrata della canonica della nota Parrocchia Santa Maria Juana Coeli.

Anche sei il Parrocco, questa mattina, ha dichiarato di attendere la risoluzione con Misericordia e Pazienza Cristiana, riteniamo opportuno un intervento celere atto a ripristinate l passaggio pedonale.

Sperando che la buca non diventi un “monumento” da vistare, il CdQ confida nelle istituzioni competenti”.