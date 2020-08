Montespaccato: buca 'pollaio' compie due mesi - Terzo Binario News

“Dopo due mesi precisi dal giorno in cui il Cdq Insieme per Montespaccato l’ha fatta delimitare, la buca e’ ancora circondata da un bel bandone arancione”. Questo quanto denunciato dal Comitato.

“Speravamo in una sorpresa al rientro dalle ferie ma niente! Ricordiamo che la buca, che si trova in Via Cornelia 89, si trova di fronte l’entrata della canonica della Parrocchia Santa Maria Juana Coeli del quartiere Montespaccato”.

“Come già detto – hanno terminato – crea problemi all’accesso di anziani e disabili”.