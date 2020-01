Monterotondo, sequestrata area adibita a discarica - Terzo Binario News

Il 27 gennaio, nel Comune di Monterotondo, i militari della Stazione Carabinieri Forestale hanno sequestrato un capannone industriale e le adiacenti pertinenze, perché adibito a discarica di rifiuti speciali non pericolosi.

Due le persone segnalate all’autorità giudiziaria: l’amministratore della società proprietaria del capannone e l’operaio sorpreso durante le operazioni di

movimentazione dei rifiuti, tramite mezzo meccanico.

Il comportamento posto in essere integra la gestione e deposito di rifiuti non autorizzato, in quanto l’assenza di calendarizzazione dei conferimenti a discarica ha determinato, come conseguenza, l’eccedenza delle volumetrie massime consentite in deposito temporaneo.

I cumuli di rifiuti presenti sul suolo, pari a circa 140 metri cubi, sono distribuiti in tre aree:

Nella prima area, di circa 600 m 2 , sul piazzale antistante il capannone, contiene rifiuti speciali derivanti da processi di costruzione e demolizione edili, vetro, guaine, miscele bituminose;

Nella seconda area, di circa 180 m 2 , presente all’interno del capannone, sono accumulati rifiuti misti derivanti dall’attività di demolizione;

Nella terza area, di circa 120 m 2 , sono accumulati rifiuti speciali misti derivanti dall’attività di costruzioni e demolizioni.



Posto sotto sequestro anche il mezzo escavatore utilizzato per la movimentazione dei rifiuti.

Proseguono gli accertamenti per verificare lo stato dei luoghi e l’eventuale compromissione ambientale

e paesaggistica.