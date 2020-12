Monte Mario: spinge donna a terra, 47enne perde i sensi - Terzo Binario News

Un brasiliano di 35 anni in alterazione psico-fisica, forse dovuta all’alcol, senza motivo ha spinto a terra una donna, che ha perso i sensi. Il fatto è accaduto sabato 5 dicembre in via Giuseppe Taverna, all’altezza di via Trionfale, zona Monte Mario. La vittima, una 47enne, è stata trasportata al Policlinico Agostino Gemelli, per gli accertamenti del caso.

L’uomo, identificato e denunciato dai carabinieri, è stato condotto al San Filippo Neri e sottoposto a tso.

c.b.