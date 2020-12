Monte Mario: si scaglia contro dipendente comunale, interrogazione di FdI - Terzo Binario News

“Da diversi giorni è in atto all’interno del Comune di Roma, un’innovazione tecnologica che si sta occupando della migrazione del database anagrafico capitolino all’interno della nuova Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), una buona notizia se non fosse che come al solito ci hanno abituato dal M5s, stanno emergendo diverse criticità che ricadono sia sui cittadini che sul personale comunale che lavora all’interno dei municipi, con discussioni e liti continue, anche gravi come accaduto nel municipio XIV, ed a questo proposito abbiamo predisposto una specifica interrogazione”. Così Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina, in merito all’episodio accaduto lunedì 21 dicembre al padiglione 29 del Santa Maria della Pietà.

Come raccontato da Terzo Binario, un cittadino si è inalberato nei confronti di un impiegato comunale dell’ufficio anagrafe, il quale gli aveva spiegato la procedura di prenotazione, obbligatoria per qualsiasi atto in relazione alle misure anti-contagio. Per fermare il comportamento aggressivo dell’utente (poi trasportato all’ospedale Oftalmico) è stato necessario l’intervento della vigilanza privata, che ha spruzzato lo spray al peperoncino. Sul posto anche la Volante della Polizia e i caschi bianchi del Gruppo XIV Monte Mario.

“Ricordiamo che la popolazione di Roma Capitale è significativa, in quanto da sola rappresenta all’interno di questo nuovo sistema integrato, il 5,2% della popolazione nazionale – ha proseguito Figliomeni – non possiamo non riconoscere che con questo nuovo sistema ci sia una vera rivoluzione in questo settore, visto che l’Area Anagrafe di Roma ha avviato la migrazione di 7 milioni di posizioni anagrafiche e di 40 milioni di movimentazioni storiche ma. dietro questo lavoro come detto, le criticità non mancano. Intanto la scelta del momento, proprio sotto le festività natalizie, che ha messo in difficoltà i referenti informatici coinvolti sull’utilizzo di questo nuovo sistema, che lamentano che le banche dati che devono interagire tra loro per concludere il procedimento richiesto non dialogano, causando problemi di rigetto delle pratiche in lavorazione”.

“Come se non bastasse il gestionale SIPO realizzato per gestire i dati che confluendo in ANPR si devono interfacciare con il sistema CIE (carte di identità elettroniche) ostacola l’iter procedurale. Tutti questi sistemi ci teniamo a sottolineare, sono gestiti da diverse società le quali non dialogano tra di loro né tantomeno progettano insieme e quello che ne viene fuori sono problematiche nella configurazione dei pc, sicurezza degli accessi e incompatibilità dei sistemi presenti sulle postazioni. Tempi duri per i cittadini che devono fare un cambio di residenza, causati dalle innumerevoli incongruenze di questo sistema, sbandierato dal Sindaco Raggi come l’innovazione che stavamo aspettando. Il M5S tende sempre a dimenticare che una pubblica amministrazione deve si adeguarsi alla trasformazione digitale, ma lo deve fare con criterio, perché le sue inadempienze non possono ricadere sulle spalle del personale comunale e dei cittadini”.

c.b.