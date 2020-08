Monte Mario: scuola Stefanelli, il punto dei lavori - Terzo Binario News

“Procedono a buon ritmo” i lavori all’interno della scuola media in via Enrico Pestalozzi, a Monte Mario. A riferirlo è Alessandro Volpi, consigliere del M5S nel Municipio XIV e presidente della commissione Lavori pubblici.

“Come ricorderete, a causa di problematiche legate all’accumulo di anni e anni di infiltrazioni (problematica ora risolta grazie al rifacimento dell’impermeabilizzazione), il secondo piano della sede ha avuto dei problemi all’intradosso del solaio. Il piano, a seguito di verifiche, è stato dichiarato inagibile rendendo necessario il ricollocamento degli studenti presso altre sedi”.

“Abbiamo subito richiesto i fondi necessari per la risoluzione della problematica. Sono stati stanziati 744.000 euro destinati sia al rifacimento dell’intradosso del solaio di copertura sia al rifacimento delle facciate esterne della scuola.Insieme all’Assessore Michele Menna abbiamo effettuato un sopralluogo sul cantiere”.

“La ditta sta procedendo rapidamente ai lavori di messa in sicurezza e rifacimento dell’intradosso del solaio. I lavori in alcune aule sono quasi conclusi, il che ci lascia ottimisti sulla possibilità di riconsegnare le aule in tempi utili per l’inizio del nuovo anno scolastico”.

“Abbiamo comunque concordato con il responsabile del cantiere di effettuare un secondo sopralluogo a fine agosto / inizio settembre per monitorare l’avanzamento del cantiere e verificare le tempistiche previste. Conclusi i lavori all’interno del secondo piano la ditta si sposterà all’esterno della struttura per iniziare il rifacimento delle facciate esterne della scuola, lavorazioni che sono compatibili con la presenza degli studenti all’interno della scuola”.

“Nonostante il clamore, anche mediatico, che questi lavori hanno riscosso nei mesi scorsi, la nostra amministrazione ha proceduto linearmente a quanto comunicato sin dall’inizio della problematica. Ottenuti i fondi il nostro Ufficio tecnico ha lavorato per realizzare il progetto di intervento ed ha espletato il bando di gara e tutte le procedure amministrative necessarie per affidare i lavori”.

“Le procedure per la manutenzione di straordinaria purtroppo comportano sempre delle tempistiche non certo brevi, ma abbiamo insistito per questa strada soprattutto per non creare somme urgenze o nuovi debiti fuori bilancio utilizzati in passato e che ancora oggi pesano fortemente sul bilancio di Roma Capitale.Nei prossimi giorni ci saranno aggiornamenti su altri lavori nelle scuole del nostro territorio. Continua senza sosta il nostro lavoro per garantire strutture sicure e idonee a studenti e insegnanti”.