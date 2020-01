Monte Mario: rottura condotta idrica in Via del Colle di Sant'Agata, strada chiusa - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

“Si è verificata una rottura di una conduttura idrica su Via del Colle di S.Agata. La pressione dell’acqua ha sollevato l’asfalto e fatto uscire dal sottosuolo un ingente quantitativo di terreno”. A riferirlo Alessandro Volpi, consigliere del M5S e presidente della commissione Lavori pubblici nel Municipio XIV. La strada, come riportato da Luceverde, è stata momentaneamente chiusa al traffico tra via Giulio Salvadori e via Trionfale.

Ma cosa è successo? Intorno alle intorno alle 23, 50 di lunedì 20 gennaio alla Polizia locale di Roma Capitale – presente sul posto con i Gruppi XIV Monte Mario e XV Cassia – è arrivata una richiesta di intervento per anomalia, ovvero per fuoriuscita di acqua dalla carreggiata. Presenti anche Acea, i Vigili del fuoco e Ama, avvisata per ripulire l’asfalto dai detriti.

“A breve inizieranno le video- ispezioni – ha annunciato Volpi – per vedere la natura del danno e poter iniziare la riparazione”.

Foto Facebook Alessandro Volpi