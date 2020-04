Monte Mario, incendio colonnina sos alla stazione: denunciato 32enne - Terzo Binario News

Sono 6.288 le persone controllate, di cui 13 denunciate e una arrestata, 468 pattuglie impiegate in stazione e 37 sanzioni elevate. Questo è il bilancio dell’attività svolta dalla Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio nella settimana appena trascorsa, nel “territorio ferroviario” in ambito regionale, dove sono stati ulteriormente intensificati i controlli di sicurezza a seguito delle direttive governative in merito all’emergenza sanitaria.

Un cittadino italiano di trentadue anni è stato individuato e denunciato per il reato di danneggiamento dagli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento. L’uomo è stato riconosciuto quale autore, lo scorso 4 aprile, dell’incendio di una colonnina SOS all’interno della Stazione Ferroviaria di Roma “Monte Mario. Grazie ad indagini accurate, anche tramite i frame estrapolati dal circuito di videosorveglianza, hanno permesso alla Polfer di rintracciare l’uomo.

Foto di archivio