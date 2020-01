Monte Mario, esplode la protesta sul parcheggio bus turistici vicino alla scuola: "Scelta surreale" - Terzo Binario News

“Si è svolta la Commissione Scuola, Cultura e Sport municipale presso il parcheggio di via Castiglioni per approfondire il tema dell’utilizzo dell’area come parcheggio destinato ai bus turistici”. Così Alessandro Volpi, consigliere del M5S e presidente della commissione Lavori pubblici.

“Alla presenza dei rappresentanti dell’Assessorato Capitolino alla Mobilità, la Commissione ha raccolto le istanze anche dei numerosi cittadini presenti e ha ribadito la volontà, già espressa in Consiglio Municipale, di individuare altre aree atte allo scopo, in particolare suggerendo il parcheggio di Ipogeo degli Ottavi che presenta caratteristiche apparentemente più idonee.

La presenza delle scuole (la scuola primaria e secondaria Amici-Di Meglio e la scuola d’infanzia C’era Una Volta) impone infatti un’attenzione particolare in merito alla incolumità dei bambini e delle famiglie che ogni giorno transitano sul piazzale e al potenziale rischio di ulteriore inquinamento atmosferico nei pressi delle scuole stesse. Inoltre si sono valutate negativamente le ripercussioni dell’aumento di mezzi così impattanti sul traffico dell’intero quadrante e l’occupazione di un’area importante per la realizzazione di eventi nel Municipio.

Tutte queste valutazioni rendono, a parere della Commissione, inopportuno la destinazione del parcheggio ai Bus turistici”.

“L’Assessorato, convenendo su alcune criticità oggettive, ha assicurato che dal sopralluogo scaturiranno ulteriori valutazioni per migliorare ed ottimizzare il Piano Bus Turistici nel nostro Municipio. Il Piano Bus si prefissa di tenere lontani i grandi mezzi dal centro di Roma e l’Amministrazione, a distanza di un anno dal suo avvio, sta facendo un percorso di valutazione dai territori”.

Alberto Mariani, capogruppo FdI di Monte Mario, ha notato: “Già nel 2018 avevamo espresso in Consiglio parere contrario a questa ipotesi ma al momento il Comune sembra infischiarsene e prosegue negli interventi per adibire il parcheggio ad accogliere i bus. L’auspicio, dopo la Commissione di ieri alla presenza dell’assessorato alla mobilità, è che si possa tornare a ragionare su una soluzione alternativa. Seguiranno aggiornamenti”.

Critico anche Mauro Gallucci delegato Fratelli D’Italia Protezione Civile: “È stato contestato il surreale parcheggio bus adiacente la scuola primaria accanto alla dirigenza della scuola. Presenti anche i, genitori preoccupati e adirati. Il dipartimento ha dichiarato che si tratta di un esperimento “sorvegliato speciale” e sarà passibile di revisione, il tutto dopo che anche l’attuale amministrazione municipale (5stelle) aveva espresso parere contrario. Nonostante ciò parcheggi, colonnine per pagamento e sensori di presenza sono già stati istallati, con evidente aggravio di spese per la cittadinanza. Questo ha comportato l’impossibilità di parcheggiare per i genitori dei bambini, con aggiunto inquinamento ambientale e acustico per i bambini che subiranno lo smog e gli scarichi dei pullman. Ricordiamo che un pullman per partire e caricare tutti i servizi ha bisogno di minimo 15 minuti”.