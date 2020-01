Monte Mario: Chinni nuovo capogruppo M5S. Giaracuni: "Chiusa una fase importante" - Terzo Binario News

Sanguigna, diretta, con gli avversari politici e con gli organi di stampa. Ma soprattutto leale, aspetto questo che le è stato sempre riconosciuto. Francesca Giaracuni non è più la capogruppo M5S nel Municipio XIV. “In questa settimana si è chiusa una fase importante di questo bellissimo percorso che mi ha permesso di crescere come donna” ha commentato in un post sui social.

“In questo momento, sento che è giusto dedicarmi con maggiore cura ed attenzione alla crescita della mia bambina lasciando l’importante ruolo del Capogruppo a chi saprà portare avanti i lavori con la giusta dedizione, quella che fino ad ora ho profuso senza risparmio. Passo il testimone a Sandro Chinni, al quale va il mio ringraziamento e il mio più sentito in bocca al lupo”.

“Fare il Capogruppo di maggioranza e non avere alle spalle nessuna esperienza politica, nessuno che ti dica cosa fare e come comportarsi in determinate situazione per alcuni aspetti è stato difficile, ma per tanti altri avvincente e costruttivo” ha evidenziato Giaracuni.

“Ho portato avanti il mio ruolo confrontandomi, nel massimo rispetto, con tutti i rappresentanti delle forze politiche di opposizione, coltivando così il mio intimo convincimento (che è anche quello del MoVimento 5 Stelle) che la democrazia si basi proprio sul confronto leale e sulla condivisione di idee giuste, non di destra o di sinistra.

Ringrazio i Capogruppo delle altre forze politiche con i quali ho spesso discusso, anche animatamente, ma che non mi hanno mai fatto mancare il loro sostegno soprattutto dal momento in cui sono diventata mamma ed ho costantemente portato con me alle riunioni la mia piccolina”.

“Il più grande ringraziamento però va al mio gruppo, Il gruppo del MoVimento 5 Stelle – ha continuato – che in questi tre anni mi ha dato tanto, mi è stato vicino nelle difficoltà e mi ha dato coraggio ed entusiasmo quando ne avevo bisogno”.