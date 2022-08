Montalto, successo per la presentazione del libro di Elena Stancanelli • Terzo Binario News

Ieri pomeriggio a Montalto, presso la piazzetta del caffè letterario Magritte in una piazza piena e coinvolgente si è tenuto il secondo appuntamento degli “Incontri Estivi” dedicati alle presentazioni dei libri, organizzato da Sergio Caci in collaborazione con la nostra neo nata associazione “Insieme – Montalto di Castro e Pescia Romana” e la Libreria il Bianconiglio.

La prestigiosa scrittrice e firma de La Repubblica e La Stampa Elena Stancanelli ha presentato “Il Tuffatore”, dedicato alla vita di Raul Gardini e finalista al premio Campiello e al premio letterario Viareggio Repaci 2022.

“Con la nostra associazione – commentano dal direttivo – grazie a Sergio Caci e con Giovanni Corona siamo convinti che la Cultura debba avere un ruolo fondamentale nel cuore della Società, come volano di crescita e promozione del territorio. Grazie alla libreria Il Bianconiglio ed in particolare alla dottoressa Alice Felci per aver moderato in modo incisivo ed entusiasmante il dibattito con l’autrice”.

“Grazie all’Amministrazione comunale per la concessione del Patrocinio all’iniziativa – prosegue -. Un grazie speciale ad Elena Stancanelli per aver dato ai presenti una precisa disamina di quel periodo politico-culturale della società che rimarrà per sempre nella storia del nostro Paese. Grazie infine ai tanti cittadini che hanno preso parte all’iniziativa rendendola speciale. Stiamo già programmando i prossimi appuntamenti – concludono dall’associazione – e a breve ne daremo notizia alla cittadinanza”