Montalto ricorda Lea Padovani a cento anni dalla sua nascita • Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo:

“Oggi per Montalto di Castro è una data importante: cade il centenario della nascita di Lea Padovani.

Importante per due ragioni. La prima è che a darle i natali fu proprio il nostro paese, infatti Lea Padovani nacque a Montalto di Castro il 28 luglio 1923 e poi perché il Teatro Comunale è intitolato proprio alla famosa attrice.

Inaugurato nel luglio del 2012, il giorno dell’apertura, grazie ad una mostra curata dal Prof. Antonio Panzarella, potemmo conoscere ancora meglio la figura della nostra illustre concittadina e godere poi di un concerto in teatro, interpretato dai musicisti di Roma Sinfonietta, diretti dal Maestro Luis Bacalov. Una giornata indimenticabile anche emotivamente parlando, considerata la presenza dei familiari di Lea Padovani, tra i quali il fratello Arturo e la nipote, che porta lo stesso nome della zia.

Lea Padovani è stata ispiratrice di ogni attività culturale che si è svolta sul palco del nostro teatro. Le abbiamo voluto rendere omaggio non solo dedicandole la struttura, ma anche riempiendola di contenuti che fossero all’altezza della sua professionalità. Mi piace pensare di non averla mai delusa. Questo è stato possibile, sin dall’inizio, grazie a tutti coloro i quali hanno creduto alla cultura come elemento fondamentale per lo sviluppo di una comunità e non semplice passatempo.

Per questo, nel giorno del centenario della nascita, non avendo registrato iniziative pubbliche, propongo all’attuale sindaco, all’assessore alla cultura o alle forze politiche di prevedere iniziative culturali che non facciano passare inosservato questo momento: penso ad una stagione teatrale più ricca con eventi o proiezioni dedicate all’attrice, ad una campagna di abbonamenti economicamente più vantaggiosi, alla costituzione di una Fondazione insieme a dei privati, che possa sostenere i giovani ad intraprendere lo studio delle arti cinematografiche e teatrali.

Con il nostro gruppo “Insieme – Montalto di Castro e Pescia Romana”, sin dall’approvazione del bilancio di previsione 2023, stiamo lavorando a delle proposte per lo sviluppo di Montalto e Pescia, tra cui una più specifica nel campo culturale che riguarda il teatro e la figura di Lea Padovani. La proporremo ufficialmente all’amministrazione e illustreremo dettagliatamente ai cittadini, appena terminata la stagione estiva.

Diamo lustro a chi ci ha dato la possibilità di utilizzare il suo nome e renderci orgogliosi di lei.

Auguri a Lea Padovani, alla sua famiglia, ai cittadini di Montalto di Castro”.

Gruppo “Insieme – Montalto di Castro e Pescia Romana”