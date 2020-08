Montalto, per valorizzare il centro storico nasce un comitato di cittadini - Terzo Binario News

Come presidente, in attesa dell’assemblea di autunno che stabilirà gli assetti definitivi del comitato, è stato indicato Filippo Fioravanti

Per la difesa e la valorizzazione del centro storico di Montalto di Castro, nasce un Comitato voluto da abitanti ed operatori commerciali della città. Di seguito la nota giunta al nostro giornale:

I borghi e i centri storici di molte parti d’Italia, oltre a rappresentare l’identità e la storia di una comunità, sono motori di sviluppo economico, turistico e culturale. Il centro storico di Montalto di Castro viceversa, da anni versa nostro malgrado in uno stato di abbandono e disinteresse che oltre a non valorizzarne le potenzialità, lo ha progressivamente portato ad imbruttirsi, a smarrire la sua originale bellezza.

Per questo come abitanti ed operatori commerciali, come persone che vivono e amano il nostro centro storico ci siamo sentiti chiamati in causa come primi e principali protagonisti di un suo recupero e rilancio, partendo dalle urgenze igienico sanitarie fino alla sua valorizzazione urbanistica. Allo scopo abbiamo istituito un Comitato a cui invitiamo tutti i residenti ad aderire e partecipare, con l’intento di aprire un luogo fatto di reciprocità e rispetto, propositivo e progettuale per il miglioramento della vita del nostro paese. Vogliamo suscitare un sentimento civico che ci riunisca intorno al nostro patrimonio di storia e di affetti, senza perdere di vista la contemporaneità e le sue valenze innovative.

L’Associazione è apolitica, non ha scopi di lucro e si confronterà in modo propositivo e rigoroso con l’Amministrazione, con il fine esclusivo di aumentare la qualità della vita e dei servizi all’interno delle mura. Come presidente, in attesa dell’assemblea di autunno che stabilirà gli assetti definitivi del comitato, è stato indicato Filippo Fioravanti che con la sua giovane età, la sua conoscenza del centro storico come residente e come commerciante, rappresenta la migliore speranza per un rinnovamento del nostro amato luogo.Il primo appuntamento sarà un’assemblea nella seconda metà del mese, di cui daremo tempestiva comunicazione e a cui speriamo in tanti possano portare il loro contributo di idee.