Montalto: ok dal Consiglio alla domanda della Regione adesione in Fondazione Vulci - Terzo Binario News

Questa mattina è stata approvata all’unanimità in Consiglio comunale la domanda di adesione in Fondazione Vulci presentata dalla Regione Lazio. «Un ulteriore passo avanti che vedrà l’ente regionale partecipare attivamente alle iniziative del parco naturalistico e archeologico di Vulci – commenta il sindaco facente funzioni Luca Benni -. Una partnership importante con la Regione, che porterà senz’altro grandi risultati per il futuro del parco. Ringrazio –conclude Benni – il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e tutto il consiglio regionale per questa notevole risposta politica tra i due enti».

Prossimamente il Consiglio direttivo di Fondazione Vulci si riunirà per concludere l’iter amministrativo.«La Regione ha assunto un impegno di grande valore soprattutto per quanto riguarda l’interesse turistico di questo territorio –aggiunge l’assessore alla cultura e al turismo Silvia Nardi -. Il parco è una grande risorsa per il paese e le attività che abbiamo programmato in calendario stanno offrendo una risposta ai turisti che vogliono conoscere la storia e le bellezze naturalistiche di questoluogo».