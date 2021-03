Montalto, l'opposizione sbotta: "Chiediamo rispetto e trasparenza" - Terzo Binario News

Montalto, l’opposizione sbotta: “Chiediamo rispetto e trasparenza”

Non é più accettabile non vedere ancora pubblicate sul canale ufficiale Youtube del Comune le registrazioni dei consigli comunali del 29 settembre 2020, del 25 novembre 2020, del 30 dicembre 2020.

Già é grave non veder pubblicato la registrazione dell’ultimo consiglio del 16 marzo scorso dove é stato dibattuto l’importante tema dell’arginatura del fiume Fiora, ma diventa intollerabile che a distanza di mesi il cittadino non abbia l’opportunità di informarsi su cosa i suoi rappresentanti abbiano deciso in consiglio comunale a settembre 2020.

La situazione é ancora più grave perché mancano e non sono stati pubblicati nel sito del Comune neanche i verbali scritti a partire dal 25 novembre 2020.Zero assoluto, nessun filmato e nessuna parola scritta.

Questa é un’offesa al diritto di partecipazione del cittadino che macchia l’operato della maggioranza a guida Benni.

Dov’é finita la trasparenza ed il coinvolgimento tanto sbandierato in campagna elettorale ? È una vergogna.per Montalto di Castro.

I consiglieri comunali d’opposizione

Francesco Corniglia

Manuela Socciarelli

Marco Fedele

Eleonora Sacconi