Montalto, iniziati i lavori di ripristino della strada in Via dei Cimini • Terzo Binario News

Sono iniziati i lavori per il ripristino del manto stradale di Via dei Cimini (accesso a Montalto di Castro dalla Strada statale Aurelia provenienza Roma).

Come annunciato dall’amministrazione comunale la settimana scorsa, l’opera rientra a seguito di un accordo firmato con Anas e Astral che ha visto dopo anni l’acquisizione da parte del Comune della strada tecnicamente definita “relitto”. I lavori si svolgeranno questa settimana per preparare banchine e fondo stradale ed inizio della prossima per la posa dell’asfalto.

«Siamo consapevoli del temporaneo disagio alla circolazione stradale – afferma l’assessore ai lavori pubblici Francesco Corniglia – ma al termine dei lavori sarà un ottimo risultato per tutti».