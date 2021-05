Montalto, "Foce del Fiora ancora insabbiata" - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Una barca si incaglia alla foce del Fiora a Montalto Marina.Una cosa inaspettata ? Sicuramente no, anzi c’era da aspettarselo.L’ amministrazione aveva promesso la sistemazione del problema al punto che il rientrante sindaco S. Caci, ancora sospeso, parlava di “nautica coccolata”.

La realtà delle cose é ben diversa e non é il caso di prendere in giro le persone.La foce del Fiora aspetta la draga dal 12 aprile quando avrebbero dovuto iniziare i lavori legati anche al ripascimento di alcuni tratti di litorale con la sabbia estratta dall’alveo fluviale.Una vicenda questa già trattata e che é stata relazionata anche alla Regione Lazio.

Foce del Fiora che aspetta soprattutto i lavori di messa in sicurezza dei moli foranei e quelli di arginatura.A proposito di arginatura, idrovora, muri di cemento e banchine la situazione appare ferma considerando che a breve é passato un anno dagli espropri.Il nefasto progetto esecutivo che prevede la cementificazione della foce si é arenato come la barca in foto ?Regione Lazio e Comune che hanno da dire ?

Francesco Corniglia consigliere comunale