Montalto festeggia Sant'Antonio - Terzo Binario News

Domenica 19 gennaio Montalto di Castro e Pescia Romana festeggeranno Sant’Antonio Abate, protettore degli animali. Il primo appuntamento è alle 10 con il raduno degli animali in via Adriatica, dove l’amministrazione comunale assieme alle associazioni prenderà parte al corteo per le vie del paese preceduto dal Corpo bandistico M° Carlo Grani.

Alle ore 12 l’arrivo a piazza Felice Guglielmi (centro storico), dove il parroco celebrerà la cerimonia di benedizione degli animali. A seguire verrà offerta la colazione del Buttero: braciere con salsicce, vino, pane, ricotta, caffè e spremute d’arancia offerta dalla Parrocchia di Montalto.

La manifestazione proseguirà alle ore 12 a Pescia Romana con il raduno degli animali a piazza delle Mimose, dove il parroco della chiesa San Giuseppe Operaio procederà alla benedizione. Durante l’evento verrà offerta la merenda con l’animazione per i bambini.

L’evento e a cura delle parrocchie e dell’associazione Cavalieri di Vulci, con il patrocinio del Comune.