Montalto e Pescia, appuntamenti natalizi per grandi e piccoli da oggi al 6 gennaio - Terzo Binario News

Anche quest’anno l’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni locali ha organizzato una serie di eventi per le festività natalizie. Tanti gli appuntamenti organizzati dagli assessorati alla cultura, al commercio e allo sport che animeranno le strade di Montalto e Pescia da giovedì 16 dicembre fino al 6 gennaio.

Si parte con Culturalmente Kids presso la biblioteca comunale giovedì 16 dicembre alle ore 15 . Sabato 18 e domenica 19 il mercatino di Natale a Via Aurelia Tarquinia, dalle ore 9 alle ore 20. Sabato 18, dalle ore 14:45, la nona edizione della “Corsa dei Babbi Natale” tra Viale Giuseppe Garibaldi e il Centro Storico. Alle ore 21 sarà invece la volta dello spettacolo di Natale con il saggio di Musica presso il teatro Lea Padovani.Domenica 19 dicembre l’apertura della casetta di Babbo Natale con l’animazione dei bambini alle ore 15 presso la ex Shell; a Pescia Romana, alle ore 16, l’animazione dei bambini presso la casetta di Babbo Natale al Borgo Vecchio.Giovedì 23 dicembre animazione per bambini con giochi, baby dance e bolle di sapone a Montalto di Castro a Piazzale Gravisca alle ore 15:00 e a Pescia Romana a Piazzale delle Mimose alle ore 16.

Sabato 1 gennaio il consueto Only the Brave tuffo al mare giunto alla sua 9° edizione alle ore 12 sul lungomare Harmine (di fronte allo stabilimento Il Gabbiano).Martedì 4 gennaio torna “Cultralmente kids” alle ore 15 presso la biblioteca comunale.Il programma natalizio terminerà giovedì 6 gennaio con le Feste della Befana a Montalto alle ore 15 a Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa e a Pescia Romana a Piazza delle Mimose alle ore 16.