Montalto di Castro, studenti dell'alberghiero impegnati nella colletta alimentare • Terzo Binario News

Gli alunni dell’Istituto Alberghiero “A. Farnese” di Montalto di Castro Vt, sono impegnati insieme alla Croce Rossa di Tarquinia presso i punti vendita Conad Margherita in Viale Igea, Tarquinia VT e al supermercato IN’S su SP Porto Clementino, 36, Tarquinia VT. In occasione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare di Sabato 26 novembre 2022, i giovani studenti dell’Istituto, ed i loro docenti, dimostrano la loro solidarietà e vicinanza alle persone bisognose di aiuto (come per la partecipazione alla preparazione dei pasti, a Leonessa, alla popolazione colpita dal terremoto del 2016). Un bel segnale per chi, al giorno d’oggi, vede nei giovani solo indifferenza e violenza.

Pubblicato giovedì, 1 Dicembre 2022 @ 13:22:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA