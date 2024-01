Montalto di Castro e Pescia Romana si vestono a festa per il Carnevale • Terzo Binario News

Montalto e Pescia si preparano al tripudio di colori, musica e divertimento per il Carnevale 2024. Domenica 4 (Pescia Romana), giovedì 8 e domenica 11 febbraio (Montalto di Castro) a partire dalle ore 15:00 le vie del paese si trasformeranno in passerelle di coriandoli, palcoscenico per maschere originali e della tradizione. Un’occasione per spogliarsi della quotidianità e vestire i panni di supereroi, idoli, personaggi fantastici, animare oggetti inanimati e lasciarsi trasportare dal ritmo della musica.

L’iniziativa organizzata dal Comune di Montalto di Castro e dalla Proloco Montalto di Castro e Pescia Romana con la collaborazione del Comitato di Quartiere Rompicollo, Comitato Quartiere Latino, Comitato di Quartiere Arcipretura – Campomorto e Case Enel Montalto di Castro, Centro anziani Montalto, Centro Anziani Pescia Romana, Associazione Ippica Pescia Romana, Pink Ladies, l’associazione MusicArte e La Combriccola dei Pargoli.

«La collaborazione – dichiarano il delegato al Turismo Emanuele Miralli e la delegata alle associazioni Graziella Fiocchi – è un elemento essenziale e la strategia vincente per riuscire a realizzare grandi e piccole manifestazioni. Siamo orgogliosi di questa sinergia che si è consolidata tra l’Amministrazione, la Proloco, le associazioni, i comitati e i gruppi organizzati, simbolo di unità di intenti e di condivisione dello stesso fine. Il Carnevale – concludono Miralli e Fiocchi – rappresenta un’altra prova di questo spirito».