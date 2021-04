Montalto concede spazi all'aperto nei centri sportivi comunali: dal 6 aprile riprendono le attività - Terzo Binario News

Questa mattina sono terminate le procedure di affidamento temporaneo delle aree esterne e attrezzate all’interno dei centri sportivi comunali.

«Un altro sostegno importante in tempo di Covid – commenta l’assessore allo sport Giovanni Corona – per le nostre associazioni locali che stanno lottando da mesi contro la grande crisi del settore dovuta alla pandemia.

Lo avevamo detto qualche giorno fa ed è diventato realtà: l’amministrazione ha messo infatti a disposizione i propri spazi esterni nei centri sportivi comunali per far sì che l’attività sportiva possa riprendere e continuare al meglio, per tutti, non solo per gli agonisti come previsto dai vari dpcm e decreti legge di questi mesi.

Ringrazio le otto associazioni (Polisportiva Montalto, Ssd Team Power, Usd Montalto, Asd Maremmana 1934, Ass Nuova Pescia Romana, Asd Montalto Volley, Asd Centro Sport Montalto e Asd Centro Studio Danza) che partecipando al nostro appello permetteranno dal prossimo martedì a tante discipline di andare avanti e ripartire al meglio.

L’amministrazione comunale ha messo loro a disposizione le aree esterne del palazzetto, del complesso Bruni, degli stadi Martelli Incotti e Maremmino e dell’Oasis Sport.

Noi – conclude l’assessore Corona – ci siamo: consideriamo lo sport una priorità e continueremo ad incentivare questo Importante volano della nostra comunità».