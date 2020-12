Montalto Cinquestelle: "In vendita il Tutti al Mare" - Terzo Binario News

“Concludiamo il 2020 col botto di fine anno. Seicentomila euro, questo é il valore di stima di un immobile comunale che la maggioranza del Sindaco ff Benni e degli assessori Corona, Nardi e Valentini appoggiati dall’ex avversario candidato sindaco Lucherini, si appresta ad approvare nel prossimo consiglio comunale del 30 dicembre 2020.

L’ennesimo consiglio convocato in orario mattutino contro la manifesta volontà di tutte le opposizioni che invece ne chiedono la convocazione in orario pomeridiano.

Di quale immobile parliamo ? Dei locali in muratura facenti parte dello stabilimento balneare Tutti al Mare. Circa 260 mq sul lungomare Harmine (ancora da terminare, ma questa é un’altra storia) di fronte alla spiaggia.Un altro gioiello di famiglia che la maggioranza decide di mettere in vendita inserendolo nel piano delle alienazioni.”

Questa decisione non la condivido nel modo più assoluto” dichiara Francesco Corniglia consigliere comunale del M5stelle ” con questa proposta la maggioranza si prende una grande responsabilità verso i montaltesi. Mi ricorda la messa in vendita della farmacia comunale e spero che i cittadini dimostrino la stessa contrarietà. Siamo davvero messi così male da dover vendere un bene così prezioso ?Nessuna idea, programmazione o iniziativa sociale poteva essere svolta in quei locali ? Quindi ci teniamo la spiaggia comunale senza i muri e le stanze. Un po’ come vendere casa continuando ad abitare nel suo giardino. Dov’é la logica ?”

Montalto Cinquestelle