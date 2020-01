di Claudio Bellumori

Un uomo di 62 anni è stato trovato morto in casa. La scoperta nel pomeriggio di lunedì 20 gennaio, in via Vedana, zona Montagnola, intorno alle 18.

Sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia del commissariato Tor Carbone. L’appartamento, dalle prime informazioni raccolte, era in disordine. La salma è stata affidata all’Autorità giudiziaria, per fare luce sulle cause del decesso.