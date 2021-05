Monsignor Tommaso Fanti compie 102 anni: è festa a Fiumicino - Terzo Binario News

“Desidero porgere a nome di tutta l’Amministrazione i più sentiti auguri di buon compleanno a Monsignor Tommaso Fanti, il sacerdote più longevo di Fiumicino, che oggi, primo maggio, compie 102 anni”.

Lo dichiara l’assessore alla Scuola Paolo Calicchio.Il prelato, nato a Vico nel Lazio, è cresciuto a Fiumicino, dove ha frequentato il ginnasio nel Collegio di Porto ed è stato ordinato sacerdote nell’agosto del 1947, presso la Chiesa Santa Maria della Salute di Via Torre Clementina. È stato poi nominato parroco della parrocchia di Maccarese, dove ha passato tutta la sua vita sacerdotale.

“Monsignor Fanti – aggiunge Calicchio – è sempre stato un’istituzione per la comunità di Maccarese, soprattutto per i suoi modi un po’ austeri ma sempre garbati e la forte capacità aggregativa e carismatica, con la quale ha saputo rapportarsi con studenti, famiglie e parrocchiani. Il Monsignore è stato, infatti, anche professore di religione al Liceo Leonardo Da Vinci. Ricordo, in qualità di studente, nei primi anni ‘80, la sua eccelsa capacità nel trattare con i giovani il discernimento dello spirito e la formazione pedagogica nella sua interezza. Sicuramente non mi avrà reso più religioso, ma di certo mi ha aiutato a comprendere il concreto valore della solidarietà”.