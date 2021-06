Monopattini: parte il nuovo servizio di affitto nel territorio di Fiumicino - Terzo Binario News

È stato presentato questa mattina sul lungomare di Fregene il nuovo servizio di affitto monopattini nelle località di mare del territorio: Fregene, appunto, ma anche Fiumicino, Isola sacra, Focene, Maccarese, Passoscuro. Il numero di pattini totali a disposizione sarà di 450, suddiviso sulle tre aziende vincitrici del bando: Helbiz, Bird e ItalPack Urgent Post Service. All’evento, oltre a rappresentanti delle tre aziende, erano presenti il sindaco di Fiumicino Esterino Montino, il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, l’assessora alle attività produttive Erica Antonelli, i consiglieri Paola Magionesi, Paola Meloni, Barbara Bonanni e Fabio Zorzi.

“È un progetto pilota di 12 mesi – spiega il sindaco di Fiumicino Esterino Montino – che ci fa fare un ulteriore passo avanti nel concetto di mobilità sostenibile. Dopo i mezzi che dalle stazioni portano sui lungomare, lo scambio con le biciclette e in attesa che arrivino anche i mezzi elettrici per il centro Città, non potevano mancare i monopattini. È un mezzo recente che si è diffuso molto nell’ultimo periodo, non poteva mancare in un Comune che d’estate vede triplicare la propria popolazione, con inevitabili conseguenze sul traffico. Quindi avere delle modalità alternative ed ecologiche per gli spostamenti è una necessità. Toccheremo tutte le località di mare. Valuteremo in queste prime settimane l’impatto che l’uso dei monopattini avrà sul territorio, soprattutto in termini di sicurezza, in particolare per i nostri giovani”.

"Ringrazio gli uffici che hanno lavorato affinché si raggiungesse questo risultato – aggiunge il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca. – Da oggi avremo un nuovo servizio h24 nelle località di mare e che speriamo poi di poter riprogrammare anche in altre zone del territorio. 90 monopattini saranno a Fiumicino, 120 a Isola sacra, 30 a Focene, 30 a Maccarese, 60 a Passoscuro e 120 a Fregene. Il servizio avrà un costo che non supererà i 25 centesimi a minuto. Appena si concluderanno i lavori delle piste ciclabili questo servizio sarà ulteriormente ampliato con appositi collegamenti con le stazioni ferroviarie di riferimento del Comune, come Parco Leonardo, Maccarese e Palidoro. Un progetto e un servizio che va ad aggiungersi al grande lavoro sul trasporto pubblico locale e sulla mobilità svolto dall'Assessore Paolo Calicchio Raccomandiamo ovviamente la massima cautela nell'uso dei mezzi, nel rispetto delle regole del codice della strada e della sicurezza in generale".

“Il servizio di mobilità sharing promosso dall’Amministrazione – aggiunge Matteo Tanzilli, Head Helbiz of Public Affair – sarà di particolare importanza per la diminuzione delle auto private in alcune zone sensibili della città in un periodo di alta stagione come questo. Potenzieremo la presenza nei parcheggi di interscambio locali, come nel villaggio dei pescatori di Fregene, per permettere una riduzione della congestione del traffico a favore sia dei residenti che dei turisti che si recano al mare.”

“Fiumicino – prosegue Giulio del Balzo, Senior Public Policy Associate di Bird Italy – da oggi si unisce alle altre numerose località costiere italiane in cui siamo presenti e che si distinguono per la particolare attenzione alle nuove forme di mobilità alternativa, innovative e rispettose dell’ambiente. Siamo molto contenti di poter avviare anche qui il nostro servizio, con questa nuova tappa rafforziamo ulteriormente il nostro impegno per rendere sempre più accessibile la mobilità sostenibile nelle città metropolitane del nostro Paese”.

——————————

Helbiz

Monopattini a disposizione: 150

Area di copertura: Fregene, Maccarese, Passoscuro, Focene, Fiumicino e Isola sacra

Costo del Servizio: 0.95 euro sblocco + 0.15 euro al minuto

App necessaria per accedere al servizio: Helbiz

————————-

ItalPack Urgent Post Service

Monopattini a disposizione: 150

Area di copertura: Fregene, Maccarese, Passoscuro, Focene, Fiumicino e Isola sacra

Costo del Servizio: 1 euro sblocco + 0.19 euro al minuto

App necessaria per accedere al servizio: Dott

————————–

Bird

Monopattini a disposizione: 150

Area di copertura: Fregene, Maccarese, Passoscuro, Focene, Fiumicino e Isola sacra

Costo del Servizio: 1 euro sblocco + 0.20 euro al minuto

App necessaria per accedere al servizio: Bird

Potranno usufruire del servizio di Bird gli utenti a partire dai 14 anni di età, per i quali è prevista l’obbligatorietà del casco fino ai 18 anni. Sarà necessario scaricare e installare sul proprio smartphone (Android o Apple) l’app Bird, che permetterà di localizzare il monopattino più vicino e riservarlo per un massimo di 30 minuti. Sarà possibile sbloccare il veicolo e avviare il noleggio inquadrando tramite app il QR code visualizzato sul monopattino selezionato. Per rilasciarlo a destinazione raggiunta, sarà infine necessario scattare una foto per dimostrarne il corretto posizionamento.