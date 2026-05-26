Monopattini, giro di vite di Roma Capitale • Terzo Binario News

Maggior numero di violazioni per l’assenza del contrassegno identificativo nelle zone di Marconi, Aurelio e Centro Storico, ma l’infrazione più frequente resta il mancato utilizzo del casco protettivo. Accanto all’attività sanzionatoria, centrale anche il lavoro di prevenzione e informazione svolto dagli agenti sulle nuove disposizioni normative.

Sono oltre 1000 i controlli eseguiti e più di 400 le violazioni registrate dalla Polizia Locale di Roma Capitale a poco più di una settimana dall’entrata in vigore dell’obbligo del contrassegno identificativo per i monopattini elettrici.

Da sabato 16 maggio è infatti scattata la nuova disposizione che prevede la dotazione della “targa” identificativa, rendendo il mezzo riconoscibile e tracciabile. La misura si aggiunge alle norme introdotte nel dicembre 2024, tra cui l’obbligo del casco protettivo, mentre dal 16 luglio 2026 entrerà in vigore anche l’obbligo della copertura assicurativa.

Nell’ambito della quotidiana attività di vigilanza e monitoraggio svolta dalle pattuglie, in linea con il piano controlli predisposto dal Comando Generale per garantire il rispetto del Codice della Strada e innalzare i livelli di sicurezza stradale, è in corso un’intensa campagna di verifiche finalizzata non solo al contrasto delle violazioni, ma anche alla sensibilizzazione dei conducenti sulle nuove regole.

Durante i controlli, gli agenti hanno infatti fornito informazioni e chiarimenti agli utenti dei monopattini elettrici, con particolare attenzione agli obblighi introdotti recentemente, promuovendo comportamenti corretti e una maggiore consapevolezza sui rischi legati a un utilizzo non conforme del mezzo.

In più di 400 casi sono state accertate irregolarità: il numero più elevato di illeciti continua a riguardare il mancato uso del casco, in linea con quanto rilevato nei mesi scorsi; segue l’inosservanza della nuova regola relativa al contrassegno identificativo. Ulteriori violazioni hanno riguardato il trasporto di passeggeri, la circolazione sui marciapiedi e la sosta irregolare.

Sotto il profilo geografico, l’attività ha evidenziato una forte incidenza di violazioni nel Centro Storico, seguito dai quadranti Aurelio, Marconi, Prenestino e Appio. Le verifiche, estese all’intero territorio capitolino, hanno interessato con particolare attenzione anche le aree universitarie e periferiche.

I controlli della Polizia Locale proseguiranno regolarmente nei prossimi giorni, accompagnati da attività di prevenzione e informazione, per favorire la piena conoscenza delle nuove disposizioni e promuovere una mobilità più sicura e responsabile, a tutela dei conducenti, dei pedoni e di tutti gli utenti della strada.