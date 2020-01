Monnezza Capitale: Roma invasa dai rifiuti - Terzo Binario News

Torrevecchia, Marconi, Portuense, Centocelle, Monteverde, Montesacro. Continuano a tamburo battente le segnalazioni dei cittadini in merito alla presenza dei rifiuti in strada. Pino Acquafredda – ex presidente della commissione Scuola, Cultura, Sport del Municipio XIV- ha commentato: “Individuato il posto per la discarica. Anzi è già operativa alla Balduina“.

Altro contenitore di ‘lamentele’ è la pagina Facebook Dillo A Noi Roma. Anche qui l’elenco dei punti invasi dalla monnezza è ricco: via dei Frassini, via di Donna Olimpia, via Jacopo Sannazzaro.

Intanto si susseguono episodi di cronaca, con cassonetti e rifiuti incendiati. Una situazione da mani nei capelli. Il nuovo anno – da questo punto di vista – non è certo iniziato nei migliori dei modi.

Foto Facebook Pino Acquafredda