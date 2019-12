Monnezza Capitale, Persiano a Minnucci su Tragliatella: "Voleva attaccare e si è segnato un autogol" - Terzo Binario News

“Leggendo un articolo apparso su alcuni quotidiani online, a firma dell’On. Minnucci (Consigliere di Maggioranza in Regione Lazio), nel quale si lanciano strali contro Virginia Raggi e Sabrina Anselmo per la vicenda della “Monnezza Capitale a Tragliatella”, viene quasi da sorridere.

Infatti sembra quasi che l’Onorevole, nella sua accesa difesa di quel territorio (battaglia, badate bene, totalmente condivisibile), finisca per confondere e dimenticare ruoli ed attribuzioni dei soggetti istituzionali coinvolti.

La scelta di un sito per trattare o stoccare i rifiuti di una città, infatti, è in capo al Sindaco della città stessa, ma all’interno di una “rosa” di siti indicati e autorizzati dalla Regione.

Detto questo, non possiamo fare a meno di condividere con tutti i Cittadini alcune riflessioni. Prescindendo da considerazioni sulla qualità della scelta fatta dalla Sindaca Raggi, non possiamo dire altro che, se Roma avesse optato per un’altra localizzazione, non avrebbe fatto altro che spostare il problema da un punto del territorio Regionale ad un altro, suscitando ire e preoccupazioni di qualcun altro.

Se proprio volessimo ragionare con l’approccio del giardino di casa propria, in questo caso potremmo sicuramente dire “OK… bene per le Amministrazioni ed i Cittadini dei Comuni del circondario Nord Ovest”. Riteniamo però che lo stesso ragionamento non possa valere per un Consigliere Regionale, che dovrebbe forse considerare come “suo” territorio l’intera Regione, adoperandosi per risolverne i problemi e tutelarlo in toto, e non limitarsi a scrivere articoli sui giornali tanto per far vedere ai suoi elettori locali che lui “è sempre sul fronte” (della porta di casa sua). Anche perché se la zona di Tragliatella non è abitata da fantasmi ma da persone, siamo convinti che altrettanto si possa dire delle zone alternative al momento “papabili”.

Visto che la competenza in materia è regionale, che l’Onorevole è un Consigliere dell’attuale maggioranza di Governo e che la reale soluzione del problema passa inevitabilmente attraverso una redazione accorta del Piano Rifiuti dell’intera regione Lazio (che non vede luce da lungo tempo), sarebbe forse più opportuno ed anche più efficace che l’Onorevole Minnucci spendesse il suo tempo lavorando (con la SUA Maggioranza) alla reale soluzione del problema, magari coinvolgendo anche altri attori istituzionali indipendentemente dalle “bandiere” politiche, piuttosto che partire all’attacco dalla porta del suo giardino soltanto per segnare un autogol.”

Cons. Alessandro Persiano

Portavoce M5S Cons. Com. Bracciano