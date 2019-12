Monnezza Capitale, Minnucci: "Non devono essere penalizzati gli abitanti di Città Metro" - Terzo Binario News

“Quello che abbiamo sostenuto in queste settimane è stato certificato oggi: Tragliatella non è idonea a ospitare una discarica” ha detto il Consigliere PD della Regione Lazio, Emiliano Minnucci.

“Una buona notizia che deve essere accolta con soddisfazione se non altro perché fa tirare un sospiro di sollievo a tutti i cittadini di un’area che, sia sul piano ambientale che sociale, non poteva e non può ospitare alcun impianto di smaltimento rifiuti. È vero che una discarica non può essere ospitata nè a Piazza di Spagna e nè al Colosseo, ma è altrettanto vero che non possiamo condannare i territori dell’area metropolitana dove insistono realtà residenziali e imprenditoriali già consolidate. Quella odierna è una vittoria dei cittadini e delle Istituzioni Locali che hanno dato prova di compattezza e capacità di mobilitazione a difesa non degli interessi di casa propria ma a tutela di un pezzo pregiatissimo di agro romano. In quest’ottica un grazie sincero va al ‘Comitato No Discarica’ che ha messo in campo impegno e determinazione per scongiurare un’ipotesi scellerata che avrebbe portato alla morte del territorio dell’area metropolitana di Roma” ha concluso Minnucci.