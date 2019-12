Monnezza Capitale, Lega Anguillara: "Gran risultato" - Terzo Binario News

Solo tre giorni fa circa 2000 persone avevano sfilato su Via Braccianese per urlare tutto il dissenso contro l’apertura della discarica a Tragliatella, in una cava di 30 ettari situata in piena campagna ma molto vicina alle abitazioni, comunità di recupero ed una scuola. Un corteo pacifico – afferma Daniele De Vito Coordinatore LEGA Anguillara Sabazia -organizzato in una settimana da quando Comune e Regione era trapelata la notizia di una nuova discarica proprio a Tragliatella, piccolo borgo di quattromila persone.

Proprio il fronte del NO si era battuto contro quella che per molti era una vera e propria” scelta scellerata ” del Duo Raggi e Zingaretti in una zona periferica già gravata da altre strutture sensibili presenti nella stessa area e da disagi quotidiani con cui i residenti da anni sono costretti a vivere. Dopo il deposito di scorie nucleari dello stabilimento ENEA-Casaccia, l’impianto di compostaggio a Maccarese, le antenne del Vaticano, strade dissestate, assenza di una rete fognaria, i cittadini hanno detto NO anche l’imposizione di una discarica per lo smaltimento rifiuti nella cava di Via Alpignano.

Il forte entusiasmo dei residenti Roma, Anguillara Sabazia e Fiumicino sono arrivati fino al centro di Roma per sapere quale sarebbe stato il loro destino è incontentabile, la notizia si è diffusa tra l’esultanza di chi, nei giorni scorsi, aveva insistito perché l’unica risposta alla discarica in quelle zone fosse un NO secco.

La LEGA Anguillara Sabazia – afferma Daniele De Vito- ringrazia, l’On. Francesco Zicchieri, l’On Claudio Durigon, Senatore William Vecchis, il Consigliere LEGA Lazio Daniele Giannini per la loro vicinanza ai cittadini residenti e un applauso a loro che con tenacia l’inimmaginabile non hanno mollato mai nemmeno un minuto per portare a questo grande risultato!