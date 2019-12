Monnezza Capitale, Lega Anguillara: "Domani saremo alla manifestazione per il no" - Terzo Binario News

“NO alla discarica a Tragliatella! NO alle discariche come facili soluzioni!



La LEGA Anguillara Sabazia – afferma il Coordinatore Daniele De Vito – è contraria a questa scelta scellerata. Come pensare di realizzare una discarica in quel punto.



A meno di un chilometro dalla cava ci sono, una scuola materna, e una comunità di recupero, due insediamenti urbani, Fosso Pietroso e Tragliatella Campitello, il sito nasce a ridosso di un corso d’acqua e di beni sottoposti a vincolo archeologico”. Dal punto di vista ambientale sono già presenti il deposito di scorie nucleari dello stabilimento ENEA-Casaccia, il depuratore Cobis di ACEA, le antenne di Radio Vaticana.



Non è solo la distanza delle case e dalle altre costruzioni a rendere questo sito non idoneo anche la viabilità che sarà interessata dal transito dei camion, infatti la cava si trova su una strada consortile già al collasso, e che si immette sulla Via Braccianese, una delle maggior numero di incidenti di tutta la Regione.



Roma ha una percentuale di raccolta differenziata ferma al 42%, dove sono finiti i proclami del “rifiuto zero?!”



Riteniamo che il sito, per motivi sopra citati non possa e non debba essere idoneo, quindi, stralciato dall’elenco dei possibili siti presi in considerazione!



Raggi e Zingaretti si dimostrano sempre di più per quello che sono duo Sciagura!



Per questo, sabato 28 ore 10 è stata organizzata una manifestazione, sulla Via Braccianese, ci incontreremo a Via di Tragliatella per non permettere a nessuno di violentare il nostro territorio, dove la LEGA Anguillara Sabazia di concerto con i comitati spontanei NO discarica aprirà un dibattito antistante l’ufficio postale.



No vi è nessuna ragione perchè Tragliatella ospiti una discarica, non siamo disposti ad assistere allo scempio di questo territorio, appunto, continueremo a stare vicini ai residenti e nell’azione che gli stessi vorrano intraprendere”.