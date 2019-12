Monnezza Capitale, la Lega Fiumicino attacca i giallorossi su Tragliatella - Terzo Binario News

“Con la decisione di realizzare una discarica a Tragliatella, in un luogo splendido a mezzo metro dal Comune di Fiumicino, oggi Pd e 5Stelle gettano la maschera. Altro che ‘Greta’ e il finto ambientalismo.

Parlano di differenziata e ciclo dei rifiuti e poi finiscono per aprire una buca e gettarci dentro di tutto, aumentando pure la trasferenza dell’umido e dei mezzi Ama sul nostro territorio. Insomma, il problema rifiuti Pd e 5Stelle l’hanno risolto accollandolo tecnicamente a Roma e materialmente a Fiumicino, con l’approvazione silenziosa e imbarazzante del sindaco Montino. Morale della favola, mentre noi cittadini di Fiumicino ci facciamo un mazzo tanto per riciclare ogni minimo rifiuto, pagando peraltro una tassa abnorme per il lavoro di smaltimento, Pd e 5Stelle ci appioppano puzza e inquinamento. Oggi partecipando alla manifestazione abbiamo lanciato un messaggio chiaro: c’è chi difende il nostro territorio con i fatti e chi invece a parole.

Firmato: Giuseppe Picciano, coordinatore Lega-Fiumicino, Vincenzo D’Intino e Federica Poggio consiglieri comunali Lega-Fiumicino