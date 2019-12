Monnezza Capitale, la Lazzeri: "La Raggi spinga sulla differenziata" - Terzo Binario News

Almeno tremila persone hanno partecipato questa mattina alla manifestazione indetta dal Comitato No discarica a Tragliatella.

Presente anche il Comune di Ladispoli, rappresentato dall’assessore al Commercio, Attività Produttive, Servizi Informatici, Servizi Anagrafici e Comunicazione, Francesca Lazzeri e dal consigliere comunale Luca Quintavalle. “Abbiamo ribadito il nostro no a scelte calate dall’alto – ha detto l’assessore Lazzeri – il nostro territorio ha già dato troppo in materia di discariche ed inquinamento ambientale. Ora che si sta procedendo alla tombatura di Cupinoro, ecco che il sindaco di Roma, Virginia Raggi pensa di piazzarci a pochi chilometri la discarica di Roma. La Raggi faccia una scelta coraggiosa: faccia fare ai romani la raccolta differenziata, come la facciamo noi e i cittadini del lago e del litorale nord. La nostra città si è attestata al 74%. Non abbiamo alcuna intenzione di prenderci la mondezza di Roma. Non accetteremo passivamente – conclude l’assessore Lazzeri – scelte calate dall’alto.”