Monnezza Capitale, la Calicchio e Minnucci alla Raggi: "Ora venga dai cittadini di Fiumicino, Cesano e Anguillara Sabazia" - Terzo Binario News

“La Raggi che festeggia con i residenti di Falcognana è un insulto non solo al ruolo che indecorosamente ricopre, anche da Sindaco dell’Area Metropolitana, ma soprattutto nei confronti di tutti quei cittadini di altri territori terrorizzati dall’ipotesi discarica” hanno detto i consiglieri PD della Regione Lazio, Emiliano Minnucci e Michela Califano.

“Dopo Falcognana, la Raggi faccia visita anche ai cittadini di Fiumicino, Cesano e Anguillara Sabazia: vada a spiegare il motivo di istallare un impianto in un’area inidonea come quella di Tragliatella dove, oltre a realtà agricole e imprenditoriali, insistono centri residenziali e interi quartieri come Ponton Dell’elce, nel comune di Anguillara Sabazia. C’erano siti, dentro i confini del Comune di Roma, pronti ad accogliere i rifiuti, già autorizzati, che avrebbero consentito immediatamente e definitivamente di risolvere il problema della Capitale. La Raggi ha deciso, almeno così sembra, di intraprendere la strada più complicata, costosa, e sbagliata: quella di scegliere un sito come Tragliatella, nel territorio del comune di Roma, che non ha nulla di pronto, neanche la buca. Per quale motivo? ” hanno concluso Minnucci-Califano.