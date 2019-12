Monnezza Capitale, Italia Viva su Tragliatella: "Difficoltà notevoli per Anguillara, Cerveteri e Fiumicino" - Terzo Binario News

“Apprendiamo questa notte che la Sindaca Raggi è in procinto di dare il via libera ad una nuova discarica per i rifiuti della Capitale in località Tragliatella, un territorio tutt’altro che isolato ed abbandonato.

Questa scelta egoistica e prepotente andrà a pesare sulla quotidianità dei cittadini, delle numerose attività commerciali e dei poli agroalimentari della zona, creando difficoltà notevoli anche alla viabilità dei Comuni confinanti (Anguillara Sabazia, Cerveteri, Fiumicino).

Ci uniamo all’appello dei cittadini nell’intraprendere qualsiasi azione necessaria per fermare un vero e proprio abuso sul nostro territorio.”

Benedetta Onori, coordinatrice Comitato Italia Viva Anguillara