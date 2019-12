Monnezza Capitale, il Pd del Lago e dei Municipi su Tragliatella: "Si inquina una zona bio" - Terzo Binario News

“Circa 2.500 persone per dire “Tragliatella non si tocca”. Un corteo pacifico è sfilato per via di Tragliatella per contestare l’individuazione, ancora non confermata ufficialmente, da parte della sindaca di Roma di una cava di basalto dove costruire il sito di smaltimento.

La cava è a Tragliatella (confine ovest di Roma col comune di Anguillara Sabazia e Fiumicino) Tragliatella è una zona a vocazione agricola dove sono presenti aziende biologiche, agriturismi, laghetti sportivi. Ma la Raggi avrebbe scelto proprio Tragliatella per ospitare la discarica di Roma. Una scelta miope dal punto di vista tecnico perché non ci sono le condizioni di legge, con abitati e una scuola a meno delle distanze di sicurezza previste.Preoccupa anche il possibile inquinamento delle falde acquifere di cui è ricca la zona che sono collegate al sistema idrico di Bracciano e Trevignano, la vicinanza delle antenne di Cesano e del sito di stoccaggio delle scorie nucleari della Casaccia. Una scelta, questa della discarica a Tragliatella che rischia creare criticità sulla viabilità di tutto il quadrante e i quartieri del 14 e del 15 municipio.L’emergenza non può far sorvolare su tematiche importanti, viabilità, sicurezza,vincoli paesaggistici archeologici ambientali e “condannare” territori a cui è stato concesso poco o niente in termini di servizi essenziali (fogne, acqua potabile, trasporto pubblico…).Per questi motivi abbiamo partecipato alla manifestazione e siamo e saremo al fianco dei cittadini per contribuire alla loro battaglia”.

PD Fiumicino

PD Anguillara

PD Bracciano

PD XV° municipio

PD XIV° municipio