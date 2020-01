Monnezza Capitale, i sindaci del comprensorio al Pincio: "Impianto locale da 30mila tonnellate l'anno" - Terzo Binario News

Si è svolta stamane a Palazzo del Pincio la riunione dei Sindaci del comprensorio. Erano presenti per il Comune di Allumiere il sindaco Antonio Pasquini, per il comune di Civitavecchia il Vicesindaco Massimiliano Grasso e l’assessore all’Ambiente Manuel Magliani, per il Comune di Manziana il Sindaco Bruno Bruni, per il Comune di Monte Romano il Sindaco Maurizio Testa, per il Comune di Santa Marinella il Sindaco Pietro Tidei e per il Comune di Tolfa il Consigliere Domenico Lucianatelli.

Sulla scorta degli incontri già avvenuti, si è proceduto ad una analisi del reintegro di Civitavecchia nell’Osservatorio Ambientale, verificando i documenti da predisporre in vista dei necessari passaggi, ma anche nella revisione delle competenze di quest’ultimo. In particolare i presenti hanno convenuto che, oltre al monitoraggio, tale strumento dovrà occuparsi anche di progetti ambientali, di gestione dei rifiuti e di mettere in rete diversi tipi di azione anche al di là della sua mission attuale, come ad esempio sul turismo, ma sempre tenendo fermo il concetto della collaborazione tra i Comuni del territorio. Sono state pertanto poste sul tavolo delle proposte di modifica allo statuto del Consorzio.

Uno specifico capitolo della riunione è stato dedicato alla questione dei rifiuti. I presenti hanno potuto prendere atto della disponibilità avanzata dal Sindaco Testa all’individuazione, in area del Comune di Monte Romano, di un sito da adibire allo smaltimento dei rifiuti del comprensorio ristretto. L’impianto, le cui tecnologie saranno da individuare dagli organi competenti anche attraverso il ricorso a professionalità da condividere nell’Osservatorio, sarà comunque di proprietà pubblica e tarato per una capacità di 25mila o al massimo 30mila tonnellate annue. È stato dato pertanto mandato all’Assessore Magliani di richiedere un incontro collegiale in tempi rapidi all’Assessore regionale all’Ambiente, Massimiliano Valeriani, per verificare la percorribilità della proposta, sotto il profilo tecnico ed operativo.

Altro tema affrontato, quello della promozione turistica del territorio. Pur in presenza di tempi strettissimi, i Comuni si sono impegnati a preparare una azione di marketing territoriale in vista del prossimo Sea Trade di Miami. Il Vicesindaco Massimiliano Grasso si è impegnato a contattare Regione Lazio e Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centro Settentrionale, per consentire presso gli spazi espositivi già prenotati la presenza di una rappresentanza dei comuni che possa portare una prima offerta turistica comprensoriale agli armatori e ai tour-operators presenti nella importante vetrina mondiale del crocierismo.

Le parti si sono aggiornate per un nuovo incontro, programmato al 30 gennaio.