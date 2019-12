Monnezza Capitale, Giannini: "Tragliatella vittoria del territorio" - Terzo Binario News

“Le battaglie più belle sono quelle in cui, fianco a fianco, spalla contro spalla, marci insieme per un obiettivo – in questo caso la salute dei cittadini – e alla fine si vince, per il bene del territorio. A Tragliatella la discarica non si farà, come si è appreso da fonti del Campidoglio.

Un grande grazie a tutti coloro che hanno supportato i cittadini e gli attivissimi comitati in questa ennesima sfida. Insieme si può. Ci aspettiamo adesso un piano rifiuti credibile da parte della Regione che sia condiviso con tutti i partiti, Lega in testa. Il tempo delle scelte improvvisate è terminato e, oltre a non pagare come in questo caso, non risolve l’emergenza rifiuti a Roma”. Così in una nota il Consigliere Regionale della Lega, Daniele Giannini, assieme ai coordinatori Lega dei Municipi XIV e XV, Fernando Urciuolo e Andrea Nardini.