Monnezza Capitale, Giannini: "Ribadito il no a Tragliatella" - Terzo Binario News

“Ribadiamo il nostro No alla discarica in località Tragliatella nel XIV Municipio. Questa mattina abbiamo manifestato insieme a centinaia di persone per impedire l’ennesimo scempio ad opera del duo Raggi-Zingaretti.

Per colpa della loro incapacità, per l’assenza di una programmazione seria e di un piano rifiuti regionale che manca ormai da 7 anni, a pagare saranno come sempre i cittadini”. È quanto dichiara, in una nota, il consigliere regionale della Lega Daniele Giannini. “Dopo quasi un lustro di discussioni sterili e di rimpalli al limite dell’assurdo – prosegue -, la montagna ha partorito l’ennesimo topolino che scontenta tutti e che non risolve nemmeno in parte il grave stato di emergenza in cui si trova oggi Roma. La Lega non è più disposta ad assistere a ‘balletti’ ridicoli e inconcludenti”.