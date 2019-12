Monnezza Capitale, Fdi Cerveteri LiberaMente contro la discarica a Tragliatella - Terzo Binario News

Anche Fratelli d’Italia Cerveteri Liberamente dice No alla discarica di servizio dei rifiuti di Roma a Tragliatella, poco distante da Anguillara e Cerveteri.

“Saremo pronti a fare qualsiasi forma di protesta per proteggere i nostri territori, Fratelli d’Italia non molla la presa sulla discarica di Tragliatella. La cava che Raggi e Zingaretti vogliono trasformare nella discarica di Roma, la Malagrotta del terzo millennio. E se sarà come Malagrotta, avrà il triste primato di diventare la discarica più grande d’Europa. Massimiliano Pirandola di Fratelli d’Italia sta combattendo questa battaglia contro la discarica sia nel consiglio del XIV municipio che nel territorio”.