Monnezza Capitale, da Anguillara si dicono "in allerta" su Tragliatella - Terzo Binario News

“A causa di una programmazione inesistente della gestione del ciclo dei rifiuti da parte della Regione, a un piano rifiuti ancora latitante e alla mancanza di un piano di abbattimento che Roma non riesce a produrre, viviamo ancora col rischio di vedere siti limitrofi al nostro territorio, essere scelti per accogliere i rifiuti della capitale.

L’amministrazione comunale di Anguillara Sabazia sta monitorando attentamente da tempo la situazione, attraverso contatti sia di natura tecnica che politica, anche con i Sindaci dei territori confinanti con Tragliatella, qualora dovesse essere malauguratamente confermata quella che ad oggi è ancora una ipotesi: la definizione del sito come discarica di servizio di Roma.

È noto che Regione e Roma si incontreranno di nuovo venerdì 20/12/2019 e dunque l’amministrazione rimane in attesa delle eventuali decisioni che spettano loro per competenza.

Comunichiamo altresì che, come accaduto per il grave danno al nostro lago, saremo pronti ancora una volta a schierarci ed a manifestare a tutela del territorio e dei nostri cittadini perché le inerzie e le mancanze di pianificazione degli altri non ricadano sulle solite periferie che stiamo cercando faticosamente di riqualificare con grosso dispendio economico e di energie.