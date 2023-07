Monnezza Capitale: cassonetti in strada, rifiuti ovunque e cittadini imbufaliti • Terzo Binario News

Due cassonetti in strada. Questo quanto avvenuto su viale Ignazio Silone, all’altezza di via Giuseppe Lipparini, alle 18.45 del 2 luglio, al Laurentino 38. Un’immagine immortalata sui canali social di Welcome To Favelas.

Sul posto gli agenti della Polizia locale Gruppo IX Eur, che a sua volta hanno contattato Ama per lo spostamento dei contenitori dei rifiuti.

Già, la monnezza. Un tema che a Roma è sempre in auge. Tante le segnalazioni dei cittadini: Quartiere Africano, Sacco Pastore e non solo. L’ultimo weekend, quello con annesso il “ponte” del 29 giugno, ha prodotto un sacco di cartoline dalla Capitale.

Aggiungendo agli ingredienti il caldo di stagione, il menù offerto non è certo dei più invitanti. Poi dicono che non c’è un’emergenza…

c.b.