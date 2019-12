Monnezza Capitale, Cangemi: "Si ascoltino i cittadini di Tragliatella in marcia" - Terzo Binario News

“Siamo al fianco dei cittadini che oggi hanno manifestato contro la discarica a Tragliatella. Comune e Regione ascoltino le motivazioni che arrivano dal territorio: una discarica in quella cava sarebbe il colpo di grazia per un’area che già soffre di problematiche ambientali e viarie. Raggi si assuma le responsabilità della sua incompetenza e non scarichi l’emergenza sulle spalle dei cittadini”.

È quanto dichiara il vice presidente del Consiglio regionale del Lazio Giuseppe Cangemi.