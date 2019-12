Monnezza Capitale, Anguillara fa scoppiare l'incidente diplomatico con la grillina Raggi - Terzo Binario News

Si apprende, da note stampa, che oggi il campidoglio e la Regione Lazio hanno raggiunto un accordo per l’ emergenza rifiuti della capitale e della stessa Regione. Riteniamo che il sito di Tragliatella non possa essere un luogo idoneo e debba essere, quindi, stralciato dall’elenco dei possibili siti da prendere in considerazione per una eventuale discarica a Roma.

“Come gruppo consigliare siamo compatti e vicini ai nostri cittadini” dichiara il Sindaco Sabrina Anselmo insieme a tutta l’ amministrazione “e per questo verrà convocato un consiglio straordinario al quale inviteremo l’Assessore Valeriani e la sindaca di Roma Virginia Raggi e i sindaci dei territori limitrofi per dire no alla discarica alle porte del nostro territorio e trovare insieme una soluzione al complesso problema dello smaltimento dei rifiuti a partire da una corretta differenziata e sopratutto una soluzione di trattamento al rifiuti che non sia una discarica.”

“Inoltre – dichiara Silvia Silvestri delegato al ciclo dei rifiuti- “Tragliatella è un sito piccolo e i cui tempo di autorizzazione richiederanno quasi due anni di attesa, due caratteristiche dovrebbero far riflettere e scegliere siti idonei in tempi congrui e che siano davvero una risposta per i cittadini romani.”