Monitor alla stazione di Ladispoli, i cittadini chiedono l'accensione • Terzo Binario News

“Quanto ci vuole per farli funzionare, non mancherà mica la corrente?”

I monitor ai binari della stazione di Ladispoli sono stati installati ormai da tempo ma sono ancora spenti.

Per quanto i cittadini scrivono chiedendo come mai non sono ancora stat messi in funzione.

“Ma se i monitor sono stati installati perché si perde ulteriore tempo per attivarli?

Non basta accendere un computer e collegarli per i tracciamenti dei treni? Ci sarà un server che funge da centrale partenze e arrivi?

Allora, non mancherà mica la corrente? Di quali autorizzazioni c’è bisogno che non abbiano già richiesto nel corso di tutti questi anni di attesa?

Chi sa dare una risposta?”

Lettera firmata

