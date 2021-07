Monica Volpi: "Troppi animali spariscono da Civitavecchia e non solo" - Terzo Binario News

“Mi chiamo Monica Volpi e da circa 3 anni mi occupo di animali scomparsi attraverso il mio gruppo facebook Animali smarriti a Civitavecchia e dintorni (Lazio).

Durante questi 3 anni, per aiutare i proprietari degli animali scomparsi, soprattutto cani, ho chiesto aiuto e collaborazione a molte persone tra cui, varie associazioni, siti di animali, guardie zoofile, volontarie, persone influenti nel mondo della salvaguardia degli animali, personaggi famosi sui social per aver ritrovato animali scomparsi, personaggi politici, movimenti politici animalisti, tra tutti questi personaggi solo alcuni hanno dato la loro disponibilità, ma la maggior parte delle persone elencate sopra non hanno dato alcun aiuto, ne alcun sostegno, ne una minima collaborazione per questa causa.

Purtroppo questo fenomeno delle scomparse degli animali, soprattutto cani con microchip, è un fenomeno che aumenta mese dopo mese, cani che spariscono in pochi minuti senza lasciare nessuna traccia di loro e ciò, sappiamo tutti, che questo avviene non per casualità, ma per scopi non del tutto benevoli, definiamoli così…ma la realtà è molto più cruda e crudele. Ho deciso di denunciare pubblicamente tutto questo per vari motivi, voglio smuovere le autorità competenti nel provvedere nel fare atti concreti contro chi fa sparire gli animali, voglio essere a favore e quindi dare appoggio a chi lavora e fa volontariato seriamente e di conseguenza contrastare chi lo fa solo per un ritorno personale, sono contro chi si oppone nel dare informazioni e nel fare riconoscimenti degli animali sequestrati nei vari siti, baraccopoli e canili lager, sono contro chi non rispetta la legge sugli animali trovati in strada, sono contro chi rimane in silenzio davanti a qualsiasi sopruso nell’ambito del volontariato o sui soprusi sugli animali, sono contro tutte queste situazioni che alimentano questo assurdo, crudele fenomeno delle scomparse degli animali.

Se continuiamo tutti a tacere davanti a tutto questo non sarà mai fatto nulla in aiuto dei nostri animali che amiamo tanto ma che invece acconsentiamo, tacendo. Uniamoci, sosteniamoci e denunciamo. Gruppo: Animali smarriti a Civitavecchia e dintorni (Lazio)