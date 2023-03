Modellismo e vespe d’epoca, grande successo ieri nel Centro Storico di Cerveteri • Terzo Binario News

Tantissimi gli appassionati che hanno scelto di trascorrere la mattinata nel Centro Storico

Appassionati, semplici curiosi, cittadini, turisti. In tantissimi nella giornata di ieri hanno fatto visita in Piazza Santa Maria a Cerveteri e nei locali di Sala Ruspoli ad un’iniziativa originale e di alto spessore.

In Sala Ruspoli, grande successo per la XII mostra e concorso di modellismo statico organizzata dal Gruppo Modellisti Centumcellae, un’associazione che non ha scopo di lucro e che ha visto la partecipazione di modellisti provenienti da tutta Italia e non solo. Mezzi militari, navali, aerei, soldatini, insomma, la Sala Ruspoli si è trasformata grazie a questi meravigliosi modellini in un fantastico viaggio tra varie epoche e realtà.

A far da cornice alla mostra, all’esterno di Sala Ruspoli, l’esposizione delle meravigliose vespe d’epoca del Vespa Club Cerveteri, sempre presenti e partecipi in queste occasioni.