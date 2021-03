“Moda e Costume: un Abito... una storia”: la convenzione - Terzo Binario News

Sottoscritta questa mattina la convenzione tra la Pro Loco cittadina e l’IIS L. Calamatta indirizzo Moda. Il progetto dal titolo “Moda e Costume: Un Abito…..una storia” si inserisce nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione volti ad assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

Il corso nasce dall’idea di promuovere la conoscenza delle attività della Pro loco locale, soprattutto nell’ambito della sartoria storica ed ha l’obiettivo di salvaguardare e trasmettere alle generazioni future le nostre tradizioni. Il percorso formativo che prevede 50 ore di lezione, porterà alla simulazione per la realizzazione di un lavoro sartoriale. Il team del progetto include oltre ai docenti interni la partecipazione della Presidente Maria Cristina Ciaffi e della Costumista Angela Tedesco che da tempo collabora con la stessa Pro Loco.

“Abbiamo accolto con entusiasmo l’iniziativa che nei prossimi mesi vedrà la collaborazione della 5° classe del settore MODA con la Pro Loco di Civitavecchia. – dichiara la dirigente scolastica Dott.ssa Giovannini Corvaia – Una iniziativa che stringe ulteriormente il rapporto della scuola col territorio e che valorizza le specifiche peculiarità del percorso d’indirizzo”.

“Siamo molto felici del rapporto di collaborazione tra la Pro Loco e l’Istituto Calamatta nato dall’individuazione di una affinità tematica sia culturale che professionale. – sostiene la Presidente Maria Cristina Ciaffi – Oltre a far conoscere la storia e il ruolo delle Pro Loco all’interno delle comunità, sarà un’opportunità per far comprendere alle giovani generazioni il grande lavoro dei volontari nella preparazione delle manifestazioni, con particolare riguardo alla realizzazione dei costumi d’epoca delle nostre rappresentazioni storiche”.

Il Presidente

Maria Cristina Ciaffi